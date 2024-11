आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज अगले साल 2025 की शुरुआत में होगा. इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के हाथों में है और कुल 8 टीमों को हिस्सा लेना है. हालांकि बीसीसीआई ने पहले ही साफ कह दिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी. वहीं पाकिस्तान कप्तान मोहम्मद रिजवान ने केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव का नाम लेते हुए टीम इंडिया के लिए प्यारभरा मैसेज दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

ऑस्ट्रेलिया में पत्रकारों से बात करते हुए पाक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात की है. उन्होंने कहा, "केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव का वेलकम है. उनके अलावा जो भी खिलाड़ी आ रहे है, उन सभी का स्वागत है. जो पाकिस्तान आएगा उन सभी का वेलकम है. लेकिन ये हमारा फैसला नहीं है. ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है. पीसीबी जो भी फैसला करेगी. हमें उम्मीद है कि तमाम दिक्कतों को मिलकर सुलझा लिया जाएगा. हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आएंगे."

Breaking: Pakistan captain Mohammad Rizwan has welcomed India's KL Rahul & Surya Kumar Yadav to Pakistan for the Champions Trophy next year 🇵🇰🇮🇳🔥



What a wonderful gesture by Rizwan, what a man ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ozdAHkpEJQ