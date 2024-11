आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच काफी विवाद चल रहा है. दरअसल, टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के हाथों में और बीसीसीआई ने टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से साफ इंकार कर दिया है. इस इवेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने का जिम्मा भारतीय सरकार के हाथों में सौंपा था. लेकिन भारतीय सरकार ने भी वहां भेजने से मना कर दिया, जिसके बाद पड़ोसी मुल्क में तीखे और नफरती बयानबाजी हो रही है. इस बीच पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर जावेद मियांदाद का एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें तलवार लेकर धमकी दे रहे हैं.

पाकिस्तानी जर्सी पहनकर जावेद का नफरती बयान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद तलवार लेकर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में जावेद पाकिस्तानी जर्सी पहने हुए है. बता दें कि इस वीडियो में जावेद ने कहीं भी भारत या भारतीय फैंस का जिक्र नहीं किया है. बल्कि कश्मीर के किसी कार्यक्रम का वीडियो है. क्योंकि पूर्व क्रिकेट के मुंह कश्मिर भी सुना जा सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीरी भाईयों हम आपके साथ है.

This is Pakistani cricketer Javed Miandad. He is openly threatening Indians, provoking them, brandishing a sword, and saying, “I hit a six, so why can’t I k!ll?” This is their reality, and why the Champions Trophy shouldn’t take place in Pakistan.



pic.twitter.com/fXNMKBvOtS