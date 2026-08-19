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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

IND vs PAK Highlights: पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत, टीम इंडिया ने 5-3 से जीता मुकाबला

IND vs PAK Highlights: एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 में आज बुधवार 19 अगस्त को भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमों के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 5-3 से अपने नाम कर लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 19, 2026, 11:42 PM IST

IND vs PAK Highlights: पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत, टीम इंडिया ने 5-3 से जीता मुकाबला

IND vs PAK Highlights (Photo ESPN)

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एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 में आज बुधवार 19 अगस्त, 2026 को भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमों के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 5-3 से अपने नाम कर लिया है. पूल डी के मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है और सेमीफाइनल की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाया है.

चौथे मिनट में ही भारत ने दाग दिया था पहला गोल 

भारत ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की और गेंद पर कंट्रोल बनाया. मैच के चौथे मिनट में ही भारतीय टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया. 1-0 की बढ़त को भारत ने जल्द ही दोगुना कर दिया. मैच के 11वें मिनट में अभिषेक से मिले शानदार पास को मंदीप सिंह ने गोल में तब्दील किया. पहले क्वार्टर में 2-0 की बढ़त के साथ भारतीय टीम का पूरी तरह से दबदबा रहा.

दूसरे क्वार्टर का आगाज भी भारतीय टीम ने शानदार तरीके से किया. मैच के 20वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए कप्तान हरमनप्रीत ने भारत की बढ़त को 3-0 कर दिया. हालांकि, इसके बाद पाकिस्तान ने मैच में कुछ हद तक वापसी करने की कोशिश की. मैच के 21वें मिनट में पाकिस्तान की तरफ से हन्नान शाहिद ने पहला गोल दागा.

पाकिस्तान ने भी कर ली थी वापसी

इसके ठीक दो मिनट बाद ही अभिषेक ने एक और शानदार गोल दागा और भारत की बढ़त को 4-1 कर दिया. मैच के 24वें मिनट में सुफियान खान ने पाकिस्तान की ओर से दूसरा गोल किया और स्कोर को 4-2 कर दिया. तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारत के सुखजीत सिंह को ग्रीन कार्ड मिला. मैच के 34वें मिनट मे भारत ने अपनी बढ़त को 5-2 कर दिया. भारत के लिए पांचवां गोल हार्दिक सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक पर दागा. चौथे और अंतिम क्वार्टर की शुरुआत पाकिस्तान के लिए अच्छी रही. मैच के 45वें मिनट में पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने गोल करते हुए स्कोर को 5-3 कर दिया.

इसके बाद भारत और पाकिस्तान की तरफ से गोल करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन किसी भी टीम को सफलता हाथ नहीं लगी. हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को गोल करने का कोई और मौका नहीं दिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अगले राउंड में अपनी जगह बना ली है. वहीं, हार के साथ पाकिस्तान का विश्व कप में सफर समाप्त हो गया है.

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