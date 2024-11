हॉन्ग कॉन्ग इंटरनेशनल सिक्सेस 2024 टूर्नामेंट में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. रॉबिन उथप्पा की कप्तानी वाली टीम इंडिया को पहले मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेट से रौंद दिया. 1 नवंबर (शुक्रवार) को मॉन्ग कॉक में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारत ने निर्धारित 6 ओवर में 119 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसे पाकिस्तान ने महज 5 ओवर में ही चेज कर लिया. पाक टीम की ओर से आसिफ अली ने सिर्फ 14 गेंद में 55 रन ठोके, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के शामिल रहे.

भरत चिपली की तूफानी पारी गई बेकार

पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को रॉबिन उथप्पा ने दमदार शुरुआत दिलाई. उन्होंने 8 गेंद में 387.50 के स्ट्राइक रेट से 31 रन की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और इतने ही छक्के निकले. उनके जाने के बाद भरत चिपली ने रन बनाने का जिम्मा उठाया और 16 गेंद में ताबड़तोड़ 53 रन ठोक दिए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 331.25 का रहा. टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार, अर्धशतक जड़ने के बाद उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा. मनोज तिवारी ने 7 गेंद में नाबाद 17 रन की पारी खेली. पाकिस्तान के कप्तान फहीम अशरफ ने 2 विकेट झटके.

