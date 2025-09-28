Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

VVIP खेल से लेकर सीक्रेट ईमेल तक... स्वामी चैतन्‍यानंद के एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा, कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेजा

IND vs PAK Boycott: फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर छिड़ी भारत-पाकिस्तान मैच बॉयकॉट की जंग, फैंस ने याद किया पहलगाम

वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट

IND vs PAK: अजमेर दरगाह में टीम इंडिया के लिए हुई स्पेशल दुआ, तो कहीं हुई पाठ-पूजा; वीडियो हुई वायरल

चाय की चुस्की संग नैना मोर की ये किताब ‘टी कप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स’ पढ़ें, जिंदगी जीने का एक नया नजरिया मिल जाएगा

दुर्गा पूजा में मांस-मछली क्यों खाते हैं बंगाली? जानें नवरात्रि व्रत से कैसे अलग है ये परंपरा

तनाव और चिंता में डूबे रहते हैं आप? तो दिल के लिए खतरे की घंटी, आज ही हो जाएं सतर्क!

Digital Habits Vs Heart Health: आपका स्मार्टफोन बिगाड़ रहा है दिल की धड़कन, जानें कैसे

Crime News: चिकन खाने की जिद बनी मौत की वजह, मां ने 7 साल के मासूम को पीट-पीटकर मार डाला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

VVIP खेल से लेकर सीक्रेट ईमेल तक... स्वामी चैतन्‍यानंद के एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा, कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेजा

VVIP खेल से लेकर सीक्रेट ईमेल तक... स्वामी चैतन्‍यानंद के एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा, कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेजा

IND vs PAK Boycott: फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर छिड़ी भारत-पाकिस्तान मैच बॉयकॉट की जंग, फैंस ने याद किया पहलगाम

IND vs PAK Boycott: फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर छिड़ी भारत-पाकिस्तान मैच बॉयकॉट की जंग, फैंस ने याद किया पहलगाम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट

वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट

भारत के वो 5 शहर जहां सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां

भारत के वो 5 शहर जहां सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां

क्या है 'धर्मशाला' के नाम के पीछे का इतिहास? जानें राजाओं-महाराजाओं से क्या है कनेक्शन

क्या है 'धर्मशाला' के नाम के पीछे का इतिहास? जानें राजाओं-महाराजाओं से क्या है कनेक्शन

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

Asia Cup 2025, India vs Pakistan Final Match: एशिया कप में 41 साल बाद भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल में भिड़ रही हैं. इस टूर्नामेंट में भारत ने लगातार 6 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई है.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 28, 2025, 08:34 PM IST

IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

hardik pandya

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Asia Cup 2025, India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह रिंकू सिंह को मौका दिया गया है. 

दरअसल, पिछले मैच में हार्दिक पांड्या को चोट लग गई थी. वह एक ओवर करने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे. फाइनल तक उनके फिट होकर खेलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. पांड्या की खली टीम को खल सकती है. वह फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं. खासकर फाइनल मुकाबलों पांड्या का परफॉर्मेंस शानदार रहता है.

रिंकू सिंह को मिली जगह

हालांकि, उनकी जगह विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. वह इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेलते नजर आएंगे. इसके अलावा पिछले मैच में खेलने वाले अर्शदीप और हर्षित राणा को भी बाहर हो गए हैं. उनकी जगह शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह को जगह दी गई है. वहीं, पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

टीम इंडिया की प्लेइंग 11:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की प्लेइंग 11:

सलमान अली आगा (कप्तान), फखर जमां, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Manipur: जिरीबाम मुठभेड़ के एक दिन बाद 2 की मिली डेड बॉडी, तीन महिलाओं समेत 3 बच्चे लापता
Manipur: जिरीबाम मुठभेड़ के एक दिन बाद 2 की मिली डेड बॉडी, तीन महिलाओं समेत 3 बच्चे लापता
Waqf Bill: 'हमें हल्का-फुल्का मत समझना' Nitish Kumar और Chandra Babu Naidu को इस मुस्लिम नेता ने क्यों दी धमकी
'हमें हल्का-फुल्का मत समझना' नीतीश-नायडू को इस मुस्लिम नेता ने क्यों दी धमकी?
Noida News: राहुल ने इतने शातिराना तरीके से घर में बनाई गांजे की नर्सरी कि पुलिस का भी माथा भन्ना गया
Noida News: राहुल ने इतने शातिराना तरीके से घर में बनाई गांजे की नर्सरी कि पुलिस का भी माथा भन्ना गया
हवाई अड्डों पर पसरा सन्नाटा, 19 एयरपोर्ट पर महीनों से नहीं आया एक भी पैसेंजर, लिस्ट में श्रीनगर, पटना, भोपाल भी शामिल
हवाई अड्डों पर पसरा सन्नाटा, 19 एयरपोर्ट पर महीनों से नहीं आया एक भी पैसेंजर, लिस्ट में श्रीनगर, पटना, भोपाल भी शामिल
Bigg Boss 18 के घर में फिर हुआ घमासान, Rajat Dalal ने दी Vivian Dsena को धमकी, Video
Bigg Boss 18 के घर में फिर हुआ घमासान, Rajat Dalal ने दी Vivian Dsena को धमकी, Video
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट
वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट
भारत के वो 5 शहर जहां सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां
भारत के वो 5 शहर जहां सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां
क्या है 'धर्मशाला' के नाम के पीछे का इतिहास? जानें राजाओं-महाराजाओं से क्या है कनेक्शन
क्या है 'धर्मशाला' के नाम के पीछे का इतिहास? जानें राजाओं-महाराजाओं से क्या है कनेक्शन
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे
Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…
Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE