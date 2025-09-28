IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

Asia Cup 2025, India vs Pakistan Final Match: एशिया कप में 41 साल बाद भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल में भिड़ रही हैं. इस टूर्नामेंट में भारत ने लगातार 6 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई है.

Asia Cup 2025, India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह रिंकू सिंह को मौका दिया गया है.

दरअसल, पिछले मैच में हार्दिक पांड्या को चोट लग गई थी. वह एक ओवर करने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे. फाइनल तक उनके फिट होकर खेलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. पांड्या की खली टीम को खल सकती है. वह फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं. खासकर फाइनल मुकाबलों पांड्या का परफॉर्मेंस शानदार रहता है.

रिंकू सिंह को मिली जगह

हालांकि, उनकी जगह विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. वह इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेलते नजर आएंगे. इसके अलावा पिछले मैच में खेलने वाले अर्शदीप और हर्षित राणा को भी बाहर हो गए हैं. उनकी जगह शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह को जगह दी गई है. वहीं, पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

टीम इंडिया की प्लेइंग 11:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की प्लेइंग 11:

सलमान अली आगा (कप्तान), फखर जमां, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ.

