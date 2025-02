आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से होने वाली है, जिसे शुरू होने में अब सिर्फ एक दिन का ही समय बचा है. टीम इंडिया के सभी मैच दुबई में खेले जाएंगे और टीम अपना पहला मैत बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को खेलेगी. उसके बाद टीम को 23 फरवरी से पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. इससे पहले बीसीसीआई ने भारतीय टीम की एक नई जर्सी जांच की हैं. इस जर्सी से पाकिस्तान का खास कनेक्शन निकल रहा है. भारतीय बोर्ड ने सोशल मीडिया पर नई जर्सी के साथ खिलाड़ियों की तस्वीर साझा की है.

नई जर्सी से है पाकिस्तान कनेक्शन

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के हाथों में है. हालांकि बीसीसीआई ने टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था, जिसके बाद हाईब्रिड मॉडल के तहत मुकाबला खेला जाएगा. वहीं आईसीसी का नियम है कि जो देश आईसीसी इवेंट को होस्ट कर रहा होगा, उसका नाम सभी देशों की जर्सी पर होगा. इसी वजह से टीम इंडिया की नई जर्सी पर भी पाकिस्तान का नाम प्रिंट है. यानी बोर्ड ने अपनी देश की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम प्रिंट करवाया है.

