Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, पाकिस्तान भी बनी मालामाल; यहां देखें किसे मिला कितना पैसा

IND vs PAK Final: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ बने नंबर-1

IND vs PAK: टॉस के समय दिखे 2 अलग-अलग प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाक कप्तान से बात

IND vs PAK Final: जसप्रीत बुमराह ने गिराया रऊफ का 'जहाज', बोल्ड करके उड़ाया मजाक, मुंह देखता रह गया पाक गेंदबाज

US Shooting: अमेरिका के मिशिगन में चर्च पर हमला, गोलीबारी और आगजनी, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया

IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

VVIP खेल से लेकर सीक्रेट ईमेल तक... स्वामी चैतन्‍यानंद के एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा, कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेजा

IND vs PAK Boycott: फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर छिड़ी भारत-पाकिस्तान मैच बॉयकॉट की जंग, फैंस ने याद किया पहलगाम

वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट

IND vs PAK: अजमेर दरगाह में टीम इंडिया के लिए हुई स्पेशल दुआ, तो कहीं हुई पाठ-पूजा; वीडियो हुई वायरल

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

IND vs PAK: टॉस के समय दिखे 2 अलग-अलग प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाक कप्तान से बात

IND vs PAK Asia Cup Final: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का इंटरव्यू रवि शास्त्री ने लिया. जबकि पाक कप्तान सलमान अली आगा पूर्व कप्तान वकार यूनुस को बातचीत के लिए लेकर आए.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 28, 2025, 11:14 PM IST

IND vs PAK: टॉस के समय दिखे 2 अलग-अलग प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाक कप्तान से बात

shastri and waqar younis  presenter

IND vs PAK Asia Cup Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में टॉस के दौरान एक अलग माहौल देखने को मिला. आमतौर पर टॉस के बाद कोई एक प्रेजेंटर टीम के कप्तानों से बात करते हैं. लेकिन इस महामुकाबले में 2 अलग-अलग प्रेजेंटर देखने को मिले. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव का इंटरव्यू रवि शास्त्री ने लिया. जबकि पाक कप्तान सलमान अली आगा पूर्व कप्तान वकार यूनुस को बातचीत के लिए लेकर आए.

इंटरनेशनल मैच में पहली बार देखा गया कि जब दो पूर्व खिलाड़ियों ने टॉस के बाद कप्तानों का इंटरव्यू किया. टॉस के बाद रवि शास्त्री को टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से बात करनी थी, लेकिन रवि शास्त्री ने सलमान अली से बात नहीं की.

पाकिस्तान ने भी इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी. उसने ICC से अपना अलग से प्रेजेंटर रखने की मांग की थी. पाकिस्तान ने पूर्व कप्तान वकार यूनुस को कमेंटेटर के तौर पर भेजा है.  पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उसके खिलाड़ी भारतीय कमेंटेटर से बात नहीं करेंगे.

यह भी पढ़ें- IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

साहिबजादा फरहान की फिर ओछी हरकत
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने फिर एक ऐसी हरकत की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट होने के बाद फरहान ने अपना बल्ला जोर से जमीन में देकर मारा. इससे पहले सुपर-4 के मैच में उसने 'गन सेलिब्रेशन' किया था. जिसकी खूब आलोचना हुई थी. उसकी इस हरकत को पहलगाम अटैक से जोड़कर देखा गया था.

