IND vs PAK: टॉस के समय दिखे 2 अलग-अलग प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाक कप्तान से बात

स्पोर्ट्स
IND vs PAK Asia Cup Final: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का इंटरव्यू रवि शास्त्री ने लिया. जबकि पाक कप्तान सलमान अली आगा पूर्व कप्तान वकार यूनुस को बातचीत के लिए लेकर आए.
IND vs PAK Asia Cup Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में टॉस के दौरान एक अलग माहौल देखने को मिला. आमतौर पर टॉस के बाद कोई एक प्रेजेंटर टीम के कप्तानों से बात करते हैं. लेकिन इस महामुकाबले में 2 अलग-अलग प्रेजेंटर देखने को मिले. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव का इंटरव्यू रवि शास्त्री ने लिया. जबकि पाक कप्तान सलमान अली आगा पूर्व कप्तान वकार यूनुस को बातचीत के लिए लेकर आए.
इंटरनेशनल मैच में पहली बार देखा गया कि जब दो पूर्व खिलाड़ियों ने टॉस के बाद कप्तानों का इंटरव्यू किया. टॉस के बाद रवि शास्त्री को टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से बात करनी थी, लेकिन रवि शास्त्री ने सलमान अली से बात नहीं की.
पाकिस्तान ने भी इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी. उसने ICC से अपना अलग से प्रेजेंटर रखने की मांग की थी. पाकिस्तान ने पूर्व कप्तान वकार यूनुस को कमेंटेटर के तौर पर भेजा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उसके खिलाड़ी भारतीय कमेंटेटर से बात नहीं करेंगे.
साहिबजादा फरहान की फिर ओछी हरकत
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने फिर एक ऐसी हरकत की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट होने के बाद फरहान ने अपना बल्ला जोर से जमीन में देकर मारा. इससे पहले सुपर-4 के मैच में उसने 'गन सेलिब्रेशन' किया था. जिसकी खूब आलोचना हुई थी. उसकी इस हरकत को पहलगाम अटैक से जोड़कर देखा गया था.
