Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, पाकिस्तान भी बनी मालामाल; यहां देखें किसे मिला कितना पैसा

Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया को 2023 एशिया कप का खिताब जीतने पर 2,000,00 डॉलर मिले थे, लेकिन इस बार आईसीसी ने प्राइज मनी को डेढ़ गुना बढ़ा दिया था.

रईश खान

Updated : Sep 29, 2025, 12:03 AM IST

Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, पाकिस्तान भी बनी मालामाल; यहां देखें किसे मिला कितना पैसा

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रनों पर ही ढेर हो गई. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप पर कब्जा कर लिया. चैंपियन बनने के साथ टीम इंडिया पर पैसों की भी बारिश हो गई है.

दरअसल, एशिया कप 2025 शुरू होने से पहले ICC ने प्राइज मनी को बढ़ा दिया था. साल 2023 में जब टीम इंडिया ने एशिया कप जीता तो उसे खिताब के साथ 2,000,00 डॉलर की प्राइज मनी मिली थी. लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 3,000,00 कर दिया. भारतीय करेंसी में बात करें तो यह रकम लगभग 2.6 करोड़ रुपये है. यह प्राइज मनी पिछले सीजन की तुलना में 50% ज्यादा है.

पाकिस्तान टीम भी हुई मालामाल

वहीं, फाइनल में हारने वाली पाकिस्तान टीम भी मालामाल हो गई है. उसे 150,000 डॉलर (1.3 करोड़ रुपये) मिलेंगे. इससे पहले 2022 में रनर-अप टीम को 1.33 करोड़ रुपये मिलते थे. 

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को प्राइज मनी

2023 में प्लेयर ऑफ द सीरज बने कुलदीप यादव को 12.5 लाख रुपये मिले थे. इस बर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को इससे ज्यादा मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

एशिया कप में 41 साल बाद दोनों टीमें फाइनल में भिड़ी हैं. इससे पहले भी भारतीय टीम दो बार पाकिस्तान को मात दे चुकी थी. टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अपनी सभी मुकाबले जीते, जबकि पाकिस्तान दो बार हारी. 

