Ind vs Pak Asia Cup 2023: शुभमन गिल ने की शाहीन अफरीदी की धुनाई तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए मजेदार मीम्स

डीएनए हिंदीं: एशिया कप 2023 के भारत पाकिस्तान मुकाबले में टीम इंडिया के ओपनर ओपनर शुभमन गिल ने आज ताबड़तोड़ रन बनाए हैं. उन्होंने 52 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 58 रन की जबरदस्त पारी खेली. रोहित के साथ शतकीय पारी में टीम इंडिया का स्कोर 13 ओवर में ही 100 के पार चला गया. गिल ने इस दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के खिलाफ जबरदस्त शॉट्स लगाए. गिल ने शाहीन को 6 चौके मारे. अब शाहीन के मीम्स सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है.

ट्विटर पर वायरल हो रहे एक ऐसे ही मीम में शाहीन नाराज बैठे दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो अब अगला ओवर ही नहीं डालेंगे. यह मीम अरुण सिंह नाम के यूजर ने शेयर किया है. बता दें कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने शाहीन अफरीदी की जमकर धुनाई की है. 5 ओवर में अब तक शाहीन 37 रन दे चुके हैं. बता दें कि फिलहाल बारिश के चलते कोलंबो खेला जा रहा भारत पाकिस्तान का मुकाबला रुक गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल है मीम्स

इसके अलावा अन्य मीम्स में शाहीन अफरीदी की रेसलिंग में कुटाई की सांकेतिक वीडियो भी दिखाया जा रहा है. शुभमन गिल और शाहीन के अन्य मीम्स भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं.

Shubman Gill did to Shaheen Afridi today. #INDvsPAK pic.twitter.com/wkCZ6Okrkr

Shubman Gill smashing Shaheen Afridi in Asia cup right now!#INDvsPAK pic.twitter.com/alDbYVG1tq