भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसकी पहला मैच मेहमान टीम ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है और सीरीज में बढ़त भी बना ली है. वहीं दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से पुणे में खेला जाएगा. लेकिन इस टेस्ट से पहले विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ कीर्तन में नजर आए हैं. दरअसल, दूसरे टेस्ट से पहले विराट अपनी पत्नी संग करवा चौथ के मौके पर मुंबई में कृष्णदास का कीर्तन देखने पहुंचे थे.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कीर्तन की वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गई है और खूब वायरल हो रही है. आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि विराट और अनुष्का कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं. दरअसल, 2024 करवा चौथ के मौके पर विराट-अनुष्का ने मुंबई में कीर्तन में शामिन होने का प्लान बनाया था. दोनो को कीर्तन के दौरान संगीत में खोया हुआ देखा जा सकता है. इतना ही नहीं अनुष्का तो खुद को रोक भी नहीं पाई और कीर्तन को खुद भी गुनगुनाने लगती हैं.

The way Virat is enjoying the Kirtan, he has totally lost in this moment 🥹❤️ pic.twitter.com/mVdnsWNxxy