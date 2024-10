भारतीय क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के बाद न्यूजीलैंड से तीन टेस्ट मैचों की घरेलु सीरीज खेलनी है. टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया था. हालांकि टीम के लिए न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज काफी खास होने वाली है. क्योंकि टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में टॉप पर है. ऐसे में टीम को टॉप पर बने रहने के लिए कीवी टीम को शिकस्त देनी होगी. वहीं इस सीरीज के लिए कप्तान रोहित शर्मा बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और अभ्यास भी शुरू कर दिया है. रोहित के बाद अब विराट कोहली भी बेंगलुरु रवाना हो गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मुंबई से बेंगलुरु रवाना हुए विराट कोहली

सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विराट कोहली मुंबई एयरपोर्ट पर हैं और उनका लुक भी काफी शानदार दिख रहा है. काले चश्मे लगाए और हाथ में टैब पकड़े हुए हैं. विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 47 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके अलावा दूसरी पारी में नाबाद 29 रन बनाए थे. विराट भी टेस्ट के लिए जल्द ही अभ्यास शुरू कर सकते हैं.

Virat Kohli on his way to Bengaluru from Mumbai for New Zealand Test series. 🇮🇳



- The King returns to his kingdom.pic.twitter.com/Kg3D4gw8zd