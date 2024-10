विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने 9000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में किंग कोहली ने यह कीर्तिमान बनाया है. मुकाबले के तीसरे दिन (18 अक्टूबर) वह 53वां रन बनाते ही वह टेस्ट क्रिकेट में 9 हजारी बन गए. कोहली ने 196वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया.

कोहली के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

विराट कोहली 9 हजार टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने यह कारनामा किया था. इन दिग्गजों में कोहली ने सबसे ज्यादा पारियों में 9000 रन का आंकड़ा छुआ है. इसके साथ ही उनके नाम अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. वह 9 हजार टेस्ट रन बनाने वाले सबसे धीमे भारतीय बल्लेबाज बने हैं. द्रविड़ ने 176 पारियों में 9 हजार टेस्ट रन पूरे किए थे. सचिन को 179 पारियां लगीं, वहीं गावस्कर ने 192 पारियों में इस आंकड़े को पार किया था.

