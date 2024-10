भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसकी शुरुआत 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस सीरीज के लिए शुक्रवार (11 अक्टूबर) की देर रात टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. बीसीसीआई की सेलेक्शन कमिटी ने बांग्लादेश का सूपड़ा साफ करने वाले स्क्वॉड को ही लगभग बरकरार रखा है. इसका मतलब है कि अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और उनकी वापसी में अभी और समय लगेगा.

भारतीय टीम से सिर्फ यश दयाल का नाम गायब है. उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टीम में जगह दी गई थी. हालांकि इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था.

