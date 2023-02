‘धोनी गए अब जिम्मेदारी मेरे पर है’, माही के साथ किस बात पर अपनी तुलना कर रहे Hardik Pandya?

Hardik Pandya ने अहमदाबाद टी20 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 रन की पारी खेली और फिर गेंदबाजी के दौरान 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए.

