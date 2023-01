IND vs NZ 1st T20: रांची में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें खेलेंगी पहला टी20, जानें मैच का समय और Live Streaming की डिटेल्स

ind-vs-nz-streaming-when-where-watch-india-vs-new-zealand-1st-t20-live-cricket suryakumar yadav shubman gill

डीएनए हिंदी: वनडे सीरीज (IND vs NZ) में बुरी तरह हार झेलने वाली न्यूजीलैंड की टीम रांची (Ranchi) में पलटवार के इरादे से उतरेगी. 50 ओवर के बाद अब दोनों टीमों क्रिकेट के सबस छोटे फॉर्मेट में मुकाबले के लिए तैयार हैं. दोनों टीमों ने रांची पहुंचकर अभ्यास शुरू कर दिया है. आपको बता दें कि भारतीय टीम (Indian Cricket Team) ने पिछले साल एक भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई थी. ऐसे में टीम इंडिया (Team India) के छोटे फॉर्मेट के कार्यवाहक कप्तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) उस लय को बरकरार रखना चाहेंगे.

IND vs NZ 1st T20: बिना Rohit Sharma और Virat Kohli के रांची में उतरेगी टीम इंडिया, शमी और सिराज भी बाहर

ये मुकाबला रांची के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा. न्यूजीलैंड को भारत (India vs New Zealand) के खिलाफ आखिरी द्वीपक्षीय टी20 सीरीज में सफलता 11 साल पहले मिली थी. जब साल 2012 में न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया था. दूसरी ओर भारतीय टीम वनडे की तरह टी20 सीरीज में भी कीवी टीम को धल चटाना चाहेगी. भारत में इन सभी मुकबलों को लाइव देख सकते हैं.

IND vs NZ 1st T20 को ऑनलाइन कैसे देखें?

रांची के इंटरनेशन क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले पहले टी20 मुकाबले को भारतीय फैंस ऑनलाइन भी देख सकते हैं. अगर आप घर के बाहर हैं तो हॉटस्टार (Hotstar) और जियो टीवी पर इस मैच को लाइव देख सकते हैं. चलिए बताते हैं कि अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इस मैच को कैसे लाइव (How To Watch Ind vs Nz Live) देख सकते हैं.

कहां होगा मैच का सीधा प्रसारण?

आपको फ्री में आनलाइन लाइव (Online Live Cricket) देखने के लिए जियो ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके अलावा IND vs NZ की लाइव स्ट्रीमिंग आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके अलावा टीवी पर देखने के लिए आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स और डीडी स्पोर्टस पर जाना होगा. ये मुकाबला शाम 7 बज से शुरू होगा.

