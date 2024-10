भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का दूसरा मैच 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक पुणे में खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले बेंगलुरु में शतक लगाने वाले सरफराज खान के घर में किलकारियां घूंजी हैं. दरअसल, सरफराज खान आज यानी 22 अक्टूबर 2024 को अपना 27वां जन्मदिन भी मना रहे हैं. लेकिन अपने बर्थडे से दो घंटे पहले पिता भी बन गए हैं. उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है, जिसके बाद उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं.

खुद के बर्थडे से दो घंटे पहले बने पिता

आपको बता दें कि सरफराज खान पहली बार पिता बन गए हैं. लेकिन इसमें खास बात ये है कि वो अपने बर्थडे से सिर्फ दो घंटें पहले पिता बने हैं. सरफराज खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटे के साथ तस्वीरें शेयर की है और साथ सरफराज के पिता नौशाद खान भी नजर आए हैं. सरफराज की पत्नी रोमान जहूर ने बेटे को जन्म दिया है.

सरफराज मना रहे हैं अपना जन्मदिन

गौरतलब है कि सरफराज खान आज यानी 22 अक्टूबर 2024 को 27 साल के पूरे हो हए हैं. यानी सरफराज आज अपना 27वां जन्मदिन मना रहे हैं. इश खास मौके पर उनकी पत्नी ने बेटे के रूप में उन्हें एक बेहद खास तोहफा दिया है. सरफराज खान के बेटे का ज्नम 21 अक्टूबर को हुआ है. यानी पिता और बेटे के बर्थडे में सिर्फ 1 दिन का फर्क है. सरफराज खान की पत्नी रोमाना जहूर कश्मीर की रहनी वाली है और इन दोनों की शादी 6 अगस्त 2023 को हुई थी.

