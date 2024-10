भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के बीच भारतीय टीम का संघर्ष लगातार जारी है. टीम के साथ विराट कोहली भी अपनी वापसी के का इंतजार कर रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी में विराट कोहली कुछ विराट नहीं कर पाए और शून्य पर ही अपना विकेट खो दिया. लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दूसरी तरफ उनकी तारीफ भी हो रही है.

नंबर 3 पर बल्लेबाजी

दरअसल कोहली की तारीफ इसलिए की जा रही है क्योंकि शुभमन गिल की अनुपस्थिति में खुद को बल्लेबाजी क्रम में नंबर 3 पर स्थानांतरित कर लिया था. बता दें कि शुभमन गिल गर्दन की जकड़न के कारण बाहर हो गए थे इसलिए कोहली को तीन नबंर का बल्लेबाजी करने आना पड़ा. उनके इसी फैसले के लिए फैंस उनकी प्रसंसा कर रहे हैं.

संजय मांजरेकर ने की सराहना

इनता ही नहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कोहली की अपने नंबर 4 स्थान को त्यागने की इच्छा के लिए सराहना की, उन्होंने कहा कि यह उन्हें सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ियों से अलग करता है. मांजरेकर ने कहा कि तेंदुलकर और गांगुली कभी भी टेस्ट मैचों में अपने बल्लेबाजी स्थान को नहीं छोड़ते. मांजरेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "विराट कोहली को सलाम!"

ये किया ट्वीट

मांजरेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि "टीम को जरूरत थी इसलिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आया. गांगुली, तेंदुलकर सफेद गेंद के क्रिकेट में ओपनिंग करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन टेस्ट मैचों में कभी भी ऊपरी क्रम में नहीं जाना चाहते थे."

Hats off to Virat Kohli! Coming out to bat at no 3 bcoz the team needed it. Ganguly, Tendulkar were very keen to open in white ball cricket, but never wanted to go up the order in Tests. That’s a true champion right there for you! Virat. #INDvNZ

हालांकि, मांजरेकर ने पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाने के लिए स्टार बल्लेबाज की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस रणनीति ने उनके हालिया प्रदर्शन को और खराब कर दिया है.

Have said this before will say it again. Virat has compounded his problems by wanting to be on the front foot to every ball. No matter the length. Today’s dismissal ball could have been comfortably tackled off the back foot. #INDvNZ