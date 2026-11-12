IND v NZ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी! स्टार WK बल्लेबाज फिटनेस टेस्ट में पास

Rishabh Pant Fitness Update: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से खेलने की मंजूरी मिलने के बाद वह न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए.

ऋषभ पंत को बीते अक्टूबर के महीने में ईरानी कप के दौरान चोट लगी थी (Image- BCCI)

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है. टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पूरी तरह फिट हो गए हैं. उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से खेलने की मंजूरी मिल गई है. अब वह न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं.

पंत की वापसी से शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है. खासकर न्यूजीलैंड की मुश्किल परिस्थितियों में उनका अनुभव टीम के बहुत काम आ सकता है.

फिटनेस और सिमुलेशन टेस्ट में हुए पास

क्रिकइंफो की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषभ पंत को 12 नवंबर को फिटनेस क्लीयरेंस मिला. इससे पहले उन्होंने 10 और 11 नवंबर को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस और सिमुलेशन टेस्ट दिए थे. इन दोनों टेस्ट में सफल होने के बाद उन्होंने गुरुवार को न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरी.

ईरानी कप के दौरान चोटिल हुए थे पंत

ऋषभ पंत को अक्टूबर की शुरुआत में ईरानी कप के दौरान चोट लग गई थी. उस समय वह रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी कर रहे थे. मुकाबले के दौरान उनके साइड में खिंचाव आ गया था, जिसके बाद उन्हें मैदान से दूर होना पड़ा. चोट के बाद से ही पंत बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे.

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उन्होंने रिहैबिलिटेशन के दौरान अपनी रिकवरी पर पूरा ध्यान दिया. टीम मैनेजमेंट भी उनकी फिटनेस को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था. यही वजह रही कि न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में नाम होने के बावजूद उनके खेलने को फिटनेस क्लीयरेंस से जोड़कर रखा गया था.

इंडिया ए के मैचों में भी नहीं खेल पाए थे पंत

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान हुआ था, तब ऋषभ पंत को भी स्क्वॉड में शामिल किया गया था. हालांकि, उनकी उपलब्धता पूरी तरह फिटनेस पर निर्भर थी. इतना ही नहीं, वह न्यूजीलैंड सीरीज से पहले इंडिया ए की तरफ से खेले गए तीन अनऑफिशियल टेस्ट मैचों का भी हिस्सा नहीं बन पाए थे.

इन मुकाबलों के जरिए भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों को रेड बॉल क्रिकेट की तैयारी करने का मौका मिला था. लेकिन पंत चोट के कारण मैदान पर नहीं उतर सके. अब फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद उनके लिए टीम के साथ जुड़ने का रास्ता साफ हो गया.

19 नवंबर से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 नवंबर से वेलिंग्टन में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत दोनों मुकाबले भारतीय टीम के लिए काफी अहम रहने वाले हैं.

Test cricket returns! 🇳🇿 Our Test squad for the Hero Vida Test Series, Powered by Ai+ Nova Smartphone, starting at the Cello Basin Reserve on November 19. https://t.co/begExEGl7m — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 10, 2026

ऋषभ पंत की वापसी से टीम इंडिया को बल्लेबाजी के साथ विकेटकीपिंग में भी मजबूती मिलेगी. पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और मुश्किल समय में भी तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं. ऐसे में न्यूजीलैंड दौरे पर उनका फिट होकर लौटना भारतीय टीम के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है.

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