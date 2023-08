IND vs NZ Weather Forecast: रायपुर में बादल बिगाड़ेंगे खेल? जानें कैसा है मौसम और कितनी है बारिश की संभावना

देश के कई अलग-अलग एरिया में बारिश होने के संभावना जताई गई है. ऐसे में अगर रायपुर में बारिश होती है तो भारत-न्यूजीलैंड का खेल खराब हो सकता है.

डीएनए हिंदी: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज (IND vs NZ ODI Series 2023) का दूसरा मुकाबला (IND vs NZ 2nd ODI) आज रायपुर के वीर नरायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस स्टेडियम में पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होने जा रहा है. भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है और दूसरा मुकाबला जीकतर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. दूसरी ओर वर्ल्डकप (ICC Cricket World Cup 2023) की फाइनलिस्ट इस बार खिताब को जीतने के लिए अपना मिशन शुरू कर चुके हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भी कीवी टीम पहला मुकाबला हार गई थी लेकिन अगले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया.

Australian Open 2023 जीतने की सबसे बड़ी दावेदार, जानें कौन है Elena Rybakina, जो ग्लैमरस लुक से फैंस को बना रही दीवाना

रायपुर में कीवी टीम इसी इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी. लेकिन देश भर में बारिश की आशंका कहीं खेल न बिगाड़ दे. ऐसे में चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आज रायपुर का मौसम और कितनी है बारिश की संभावना. अगर तामपान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. हवा में 60 प्रतिशत नहीं रहेगी ऐसे में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अभी तक यहां बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

IND vs NZ: गेंदबाजी के अलावा इस काम में धमाल मचा रहे Yuzvendra Chahal, Rohit Sharma ने दी बधाई, देखें वीडियो

मैच के दिन सुबह थोड़ी धूंध रहेगी और शाम को ओस भी पड़ने वाली है. हालांकि इसके बावजूद पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहां बहुत कम सफलता मिली है. दिन में यहां का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. हालांकि बादल छाए रहेंगे. शाम को यहां का तापमान गिर जाएगा. यहां की पिच गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए बराबर मददगार मानी जाती है. ऐसे में जो टीम यहां अच्छा प्रदर्श करेगी उसके जीतने की उम्मीद ज्यादा है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.