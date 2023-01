Ramiz Raja on Team India: रमीज राजा ने भारत के बारे में कह दी इतनी बड़ी बात, फैंस को भी नहीं हो रहा विश्वास

India vs New Zealand के बीच रायपुर में खेले गए वनडे में भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद रमीज राजा ने टीम के साथ शुभमन गिल की जनकर तारीफ की.

