भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 16 अक्टूबर से खेली जानी है. इस सीरीज का पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि मैच के ठीक एक दिन पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है. कीवी स्टार पेसर बेन सियर्स चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. कीवी बोर्ड ने सियर्स के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. आइए जानते हैं कि बेन सियर्स की जगह कौन टीम में शामिल हुआ है.

सीरीज से बाहर हुआ तेज गेंदबाज

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बेन सियर्स की चोट को लेकर एक बयान जारी किया है. इस बयान में उन्होंने कहा कि हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस के दौरान सियर्स को बाएं घुटने में दर्द का एहसास हुआ था और पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड ने उनका स्कैन भी कराया था. इसी वजह से उन्हें भारत जाने में भी देरी हुई थी. हालांकि स्कैन के बाद इंजरी का पता लगा और पहले मेडिकल मांगा गया था और उम्मीद था कि वो ठीक हो जाएं. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और मेडिकल टीम से सलाह के बाद उन्हें सीरीज से रिलीज कर दिया गया है.

