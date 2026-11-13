IND Vs NZ: हेनरी की स्विंग झेल नहीं पाए भारतीय शेर! सिर्फ 3 बैटर दोहरे अंक में पहुंचे, 244 रन से मिली करारी शिकस्त

रिकॉर्ड जीत हासिल कर न्यूजीलैंड ने सीरीज में शानदार वापसी की है. पांच मैंचों की वनडे सीरीज में भारत ने 2, जबकि न्यूजीलैंड ने एक मैच जीते हैं. अंतिम मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा.

India vs New Zealand: टीम इंडिया को ODI क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है. मैट हेनरी शानदार गेंदबाजी ने भारतीय धुरंधरों को बुरी तरह पस्त कर दिया. टीम इंडिया 100 का आंकड़ा पार करने में भी नाकाम रही. पूरी भारतीय टीम महज 89 रन पर ढेर हो गई. वनडे क्रिकेट में यह 8वां मौका है, जब भारतीय टीम 100 से कम स्कोर पर ढेर हो गई. न्यूजीलैंड ने चौथे ODI में विल यंग की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 50 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 333 रन बनाए. यंग ने 2 जीवनदान का फायदा उठाकर 108 गेंद पर 125 रन की पारी खेली. इसके अलावा ओपनर टिम सीफर्ट ने 58 और फिन एलन ने 41 रन की पारी खेली.

न्यूजीलैंड की शानदार वापसी

रिकॉर्ड जीत हासिल कर न्यूजीलैंड ने सीरीज में शानदार वापसी की है. पांच मैंचों की वनडे सीरीज में भारत ने 2, जबकि न्यूजीलैंड ने एक मैच जीते हैं. सीरीज का तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. श्रृंखला का पांचवा और अंतिम मैच रविवार (नवंबर, 15, 2026) को खेला जाएगा. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की रनों के लिहाज से यह दूसरी सबसे बड़ी हार है. इससे पहले श्रीलंका ने 2000 में शारजाह में उसे 245 रन से हराया था.

100 से कम पर ढेर हुई टीम इंडिया

न्यूजीलैंड की रनों के लिहाज से यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले उसने आयरलैंड को 2008 में एबेरडीन में 290 रन से हराया था. न्यूजीलैंड के 333 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 26.4 ओवर में महज 89 रन पर ढेर हो गई. यह वनडे में आठवां मौका है जब भारतीय टीम 100 से कम रन पर सिमट गई. हेनरी ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर 6 विकेट चटकाए. वहीं, मैथ्यू फिशर 31 रन देकर तीन विकेट लिए. फिशर के करियर का भी यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

हेनरी की स्विंग के पस्त भारतीय धुरंधर

नियमित कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल के बिना खेल रहे भारतीय बल्लेबाजों के पास मैट हेनरी की उछाल भरी गेंदों का कोई जवाब नहीं था. भारत की शुरुआत काफी निराशाजनक रही, जिससे वह आखिर तक उबर नहीं पाया. हेनरी ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर का विकट चटकाकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी. तब तक भारत का खाता भी नहीं खुला था. यह वनडे में पहला मौका है जब भारत ने खाता खोले बिना तीन विकेट गंवाए. वनडे क्रिकेट में कुल मिलाकर पांचवीं बार ऐसा हुआ है.

89 रन पर सिमटी टीम इंडिया

न्यूजीलैंड के 333 रन के जवाब में टीम इंडिया 26.4 ओवर में महज 89 रन पर सिमट गई

वनडे क्रिकेट में यह आठवां मौका है, जब भारत 100 रन से कम पर ऑलआउट हुआ.

कीवी गेंदबाज मैट हेनरी ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर 6 विकेट झटके.

हेनरी ने रोहित, विराट और श्रेयस अय्यर को पहले ही ओवर में आउट कर दिया.

रनों के लिहाज से यह वनडे क्रिकेट में भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार है.

इससे पहले श्रीलंका ने 2000 में शारजाह में भारत को 245 रन से हराया था.

रोहित फिर फ्लॉप

रोहित का खराब प्रदर्शन एक बार फिर जारी रहा. उन्होंने पारी की पहली गेंद पर पहली स्लिप में आसान कैच दिया. हेनरी ने इसके बाद चौथी गेंद पर कोहली को चकमा देकर बोल्ड किया और अगली गेंद पर अय्यर को LBW आउट किया. इसके लिए न्यूजीलैंड ने DRS का सहारा लिया था.

शुभमन गिल के टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए इस मैच में नहीं खेलने के कारण पारी का आगाज करने वाले रुतुराज गायकवाड (05) शुरू से संघर्ष करते हुए नजर आए. उन्होंने जल्द ही काइल जैमीसन की गेंद पर दूसरी स्लिप में कैच दे दिया. इससे भारत का स्कोर 9 रन पर चार विकेट हो गया.

सिर्फ तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे

इसके बाद ईशान किशन (27) और अक्षर पटेल (21) ने पांचवें विकेट के लिए 44 रन जोड़कर कुछ देर तक विकेट गिरने का क्रम रोका, लेकिन यह साझेदारी टूटने के बाद भारतीय पारी सिमटने में देर नहीं लगी. इन दोनों के अलावा केवल नमन धीर (21) ही दोहरे अंक में पहुंचे. उन्होंने भारत की तरफ से दोनों छक्के लगाए.

यह भी पढ़ें: 21 छक्के, 7 चौके... न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने 137 गेंदों में ठोकी डबल सेंचुरी, फिर भी भारत के खिलाफ टीम में जगह नहीं