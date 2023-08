Ind Vs NZ 2ND T20: साउथ अफ्रीका से लखनऊ तक जीत ही जीत, टीम इंडिया ने मैच जीत सीरीज में की वापसी

डीएनए हिंदी: भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला (Ind Vs NZ 2ND T20) टीम इंडिया के नाम रहा है. पहले मैच में 21 रनों से मिली हार के बाद भारतीय टीम के लिए यह करो या मरो का मुकाबला था. हार्दिक पंड्या की कप्तानी में इस जीत के साथ भारत ने बेहतरीन कमबैक किया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में थी. शुरुआती विकेट गिरने के बाद पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. गिरते-पड़ते कीवी टीम ने 99 रन 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाए.

भारतीय गेंदबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन

पहले वनडे में भारत की हार की एक वजह कमजोर गेंदबाजी थी. लखनऊ में (Ind Vs NZ 2ND T20) भारतीय गेंदबाजी अनुशासित रही और फील्डिंग भी अच्छी थी. सभी गेंदबाजों ने किफायती बॉलिंग की और अच्छी बात यह रही कि टीम के लिए कुल 6 गेंदबाजों ने विकेट निकाले. सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए. उन्होंने एक ही ओवर में 2 कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. टीम को पहला ब्रेकथ्रू अनुभवी युजवेंद्र चहल ने दिलाया. कुलदीप, वॉशिंगटन सुंदर, हार्दिक पंड्या, दीपक हुड्डा ने भी एक-एक विकेट लिया.

.@surya_14kumar hits the winning runs as #TeamIndia secure a 6-wicket win in Lucknow & level the #INDvNZ T20I series 1️⃣-1️⃣



Scorecard ▶️ https://t.co/p7C0QbPSJs#INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/onXTBVc2Wu