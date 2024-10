भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है. इस मैच से पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, बोर्ड ने मगंलवार 29 अक्टूबर को मुंबई टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है. इससे पहले वो बतौर रिजर्व खिलाड़ी के रूप में टीम के साथ थे. लेकिन रणजी ट्रॉपी 2024-25 के तीसरे राउंड के लिए उन्हें रिलीज कर दिया गया था. इसके अलावा हर्षित को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी चुना गया है. लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले ही अपना डेब्यू कर सकते हैं.

मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, हर्षित राणा न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 नवंबर को अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं. दरअसल, राणा ने रणजी ट्रॉफी के तीसरे दौर में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दमदार प्रदर्शन किया. राणा ने पहले 7 विकेट अपने नाम किए और उसके बाद 59 रनों की तेज तर्रार पारी भी खेली. वहीं राणा का बल्ले और गेंद से दमखम दिखाना काम आ गया है और वो डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Harshit Rana picked 5/80 & scored 59 in 78 balls in the 1st innings in Ranji trophy. pic.twitter.com/KSTiq0f5la