India vs New Zealand Final Reactions: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने जीत लिया और अब कई दिग्गज टीम को बधाई दे रहे हैं .

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम किया है. साल 2002 में पहली बार टीम इंडिया ने खिताब जीता था, तब भारत और श्रीलंका के बीच ट्रॉफी बांटी गई थी. उसके बाद साल 2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने दूसरे बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी. वहीं अब रोहित शर्मा ने 12 साल बाद ट्रॉफी जीत ली. टीम इंडिया के खिताब जीतने के बाद पूर्व दिग्गजों ने बधाई दी है. इतना ही नहीं पाकिस्तान ने भी भारतीय टीम के लिए शुभकानाएं आई हैं. आइए जानते हैं कि किन किन दिग्गजों ने टीम को बधाई दी है.

आईसीसी चैपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार आईसीसी का खिताब जीता है. इससे पहले जून में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का टाइटल अपने नाम किया था. वहीं अब ठीक 9 महीने बाद टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है.

इन दिग्गजों ने दी प्रतिक्रियाएं

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के बाद कई पूर्व दिग्गजों ने टीम इंडिया को बधाई दी है. सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान और हरभजन सिंह तक सभी ने प्रतिक्रियाए दी हैं. इसके अलावा पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान से भी बधाई आई है.

देखें रिएक्शन

The best team of the tournament has won the Champions Trophy. That too without dropping a single match!! #India #championstrophy2025 pic.twitter.com/KUytSNyQi7 — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) March 9, 2025

History repeat it self in style.The iconic white jacket,makes a triumphant return in 2025! pic.twitter.com/Uj3wNpss0w — Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 9, 2025

2013 memories flashing back! 🏆🇮🇳 So proud of this team for bringing home the Champions Trophy again! 🙌 What a performance — Maza aa gaya! 👏 #ChampionsTrophy #IndianCricketTeam #India🇮🇳 pic.twitter.com/VmpR1kVao2 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) March 9, 2025

Let’s be honest India are the best team in the world in white ball cricket by a decent margin .. Throughly deserved to Win .. T20 holders/Champions trophy holders .. Now down to rest to try and catch up .. #India — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 9, 2025

Champions Trophy CHAMPION…. Yeeeeehhhhh…. 😊🇮🇳 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 9, 2025

HINDUSTAN ZINDABAD 🇮🇳 WELL DONE TEAM INDIA 🏏 🏆 #ChampionsTrophy2025 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 9, 2025

