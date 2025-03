आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. हालांकि टीम को फाइनल में अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव करना पड़ा है. टीम का मैच विनर गेंदबाज मैट हेनरी बाहर हो गए हैं. दरअसल, सेमीफाइनल मुकाबले में हेनरी के चोट आई थी. हालांकि टॉस से पहले वो टीम के साथ मैदान पर ही थे. लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनकी पूरी तरह फिट नहीं है और प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं, तो वो रोने लगे. हेनरी का रोते हुए मैदान छोड़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

रोते-रोते मैदान से बाहर गए हेनरी

भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले में मैट हेनरी चोट के चलते खेल नहीं पा रहे हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैट हेनरी मैदान से बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं. उन्हें फाइनल न खेलने पाने का ज्यादा ही दुख हो रहा है. इससे पहले उन्होंने काफी दमदार प्रदर्शन किया था.

BREAKING: Matt Henry is OUT of the ICC Champions Trophy final with a shoulder injury 🚨 pic.twitter.com/qmBvTmVsiD