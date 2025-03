भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया. टीम के लिए हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन किया और टीम के लिए एक्स फैक्टर भी साबित हुए. जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. हालांकि खिताब जीतने के बाद सभी खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तानी रिपोर्टर का मजाक उड़ाया है. वीडियो में अक्षर पटेल और हर्षित राणा भी नजर आ रहे हैं. हार्दिक और अर्शदीप ने पाकिस्तानी रिपोर्ट के आईकॉनिक मीम को दोहराया है. आप यहां हार्दिक और अर्शदीप की मजेदार वीडियो देख सकते हैं.

तेज गेंदबाज हर्षित राणा सोशल मीडिया पर खिताब जीतने के बाद लाइव आए थे. इस लाइव में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल पहले नजर आते हैं और फिर अर्शदीप की एंट्री होती है. तभी अर्शदीप, हार्दिक से पूछे से हैं कि फाइनल मैच, यू परफॉर्म. व्हाट हैपनिंग? उसके बाद सभी खिलाड़ी जोरो से हंसने लगते हैं. दरअसल, भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी रिपोर्टर की इंग्लिश का मजाक बनाया है, जब पाकिस्तानी रिपोर्टर ने आंद्रे रसेल से ये सवाल किया था और दिग्गज ऑलराउंडर कन्फ्यूज हो गए थे.

Arshdeep singh to Hardin Pandya : Final Match you perform, what happening 😂



