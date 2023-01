Ind Vs NZ 1st T20: कीवी बल्लेबाजों के लिए 'रनवीर' बने अर्शदीप, आखिरी ओवर में ही दे दिया 27 रनों का तोहफा

Arshdeep Singh 27 Run In Last Over: अर्शदीप सिंह के लिए भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पहला मैच खासा निराशाजनक रहा.

Arshdeep Singh Last Over Ind Vs NZ 1ST T20 Scorecard