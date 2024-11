भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 147 रनों का टारगेट दिया है. इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की बैटिंग तहस-नहस हो गई. लेकिन अंत में ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला और दमदार अर्धशतक जड़कर टीम इंडिया की मुकाबले में वापसी करवाई. लेकिन 64 रनों के स्कोर पर पंत आउट हो गए. हालांकि पंत का विकेट काफी विवादित रहा. क्योंकि सोशल मीडिया पर पंत के विकेट के बाद बवाल हो रहा है.

पंत के विकेट पर हुआ बवाल

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने 147 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए महज 29 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद ऋषभ पंत ने पारी को संभाला. पंत ने 57 गेंदों में 1 छक्का और 9 चौकों की मदद से 64 रनों की दमदार पारी खेली. लेकिन चौथी पारी के 21वें ओवर की चौथी गेंद पर पंत का विवादित आउट हो गया.

I think it was the bat hitting the pad that made the disturbance on ultra-edge.



Rishabh Pant was also trying to explain the same thing to the umpires.



That's why we need HotSpot + UltraEdge in DRS. pic.twitter.com/77Tw7LcrAp