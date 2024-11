भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट शुक्रवार से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हो गया है. इस मुकाबले में कीवी टीम के कप्तान टॉम लेथम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. पहले ही सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सम्मान बचाने उतरी है. हालांकि मैच शुरू होने से पहले ही उसे जोर का झटका लगा. धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह यह मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के वक्त कहा कि बुमराह अस्वस्थ हैं.

ये भी पढ़ें: रिटेंशन में मालामाल हुआ ये विदेशी खिलाड़ी, विराट-रोहित और हार्दिक को भी छोड़ा पीछे

बुमराह की जगह इस खिलाड़ी को मिला मौका

भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज के पहले दो मैचों में तीन विकेट चटकाए थे. ये तीनों विकेट उन्होंने बेंगलुरु टेस्ट में हासिल किए थे. जबकि पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वो खाली हाथ रहे थे. मुंबई टेस्ट में बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-XI में शामिल किया गया है. सिराज पहले टेस्ट में खेले थे, जिसमें उन्होंने 2 विकेट झटके थे. वहीं दूसरे टेस्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया था. ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए सिराज के पास अच्छा मौका है.

A look at #TeamIndia's Playing XI for the Third Test 👌👌👌



Live - https://t.co/KNIvTEyxU7#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0Ggq6lRyMQ