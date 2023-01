IND vs NZ 3rd ODI: Rohit Sharma ने जड़ा शतक पर दिल जीत गए Virat Kohli, कप्तान के आउट होने पर दिया ऐसा रिएक्शन

Virat Kohli-Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने इंदौर में धमाकेदार पारी खेली और अपने वनडे करियर का दूसरा सबसे तेज शतक पूरा किया.

