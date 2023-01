IND vs NZ 3rd ODI Tickets: सिर्फ 500 में मिल रही है स्टेडियम की टिकट, जानें कब और कैसे करें बुक

IND vs NZ 3rd ODI Ticket Booking Details: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा.

