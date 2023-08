IND vs NZ 3rd ODI: Dhoni भी नहीं कर पाए ये काम, 13 साल बाद Rohit Sharma के पास है गोल्डन चांस

रोहित शर्मा इंदौर में भारत को जीत दिलाकर गौतम गंभीर और दिलिप बेंगसरकर जैसे कप्तानों की श्रेणी में शमिल हो जाएंगे, जिन्होंने न्यूजीलैंड का सफाया किया.

डीएनए हिंदी: साल 1975-76 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) दौरे पर दो वनडे मैचों की सीरीज (India vs New Zealand ODI Series) खेलने गई. उस सीरीज में भारतीय टीम को 2-0 से हार झेलनी पड़ी. पांच साल बाद भारतीय टीम फिर से 2 मैचों की वनडे सीरीज खेलने गई और इस बार भी उनका सूपड़ा साफ हुआ. 1988-89 में न्यूजीलैंड की टीम पहली बार भारत दौरे पर 4 वनडे मैचों की सीरीज खेलने आई. भारतीय टीम ने दोनों दौरे का बदला एक ही सीरीज में ले लिया और 4-0 से धूल चटाई. इसके बाद से गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की कप्तानी में भारतीय टीम 2010-11 में न्यीजीलैंड के सूपड़ा साफ करने में सफल रही थी. अब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बाद इतिहास दोहराने का मौका है. जो टीम इंडिया के सबसे सफलतम कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) भी नहीं कर पाए.

2010-11 के बाद से न्यूजीलैंड की टीम दो बार भारतीय दौरे पर आई. दोनों बार भारत ने सीरीज जीती लेकिन क्लीन स्वीप नहीं कर पाई. अब रोहित शर्मा के पास गोल्डेन चांस हैं और इंदौर में न्यूजीलैंड को हराकर 13 साल बाद फिर से कीवियों का सूपड़ा साफ कर सकते हैं. भारत और न्यूजीलैंड की टीमें सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में उतरी हैं. टॉस हारने के बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. भारत ने यहां एक भी मैच नहीं गंवाया है.

ऐसा करने वाले बन जाएंगे सिर्फ तीसरे कप्तान

अगर रोहित शर्मा कीवियों का क्लीन स्वीप करने में सफल रहते हैं तो वह गौतम गंभीर और दिलिप बेंगसरकर जैसे कप्तानों की श्रेणी में आ जाएंगे जिन्होंने न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज में सफाया किया है. आपको बता दें कि 1988-89 में दिलिप बेंगसरकर की कप्तानी में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4-0 से मात दी थी. साल 2010-11 में भारतीय टीम ने गौतम गंभीर की कप्तानी में न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया था. अब रोहित शर्मा के बाद न्यूजीलैंड को 3-0 से हराने का शानदार मौका है.

