IND vs NZ 3rd ODI: जहां भारत को कभी नहीं मिली हार, वहां न्यूजीलैंड कैसे बचाएगी लाज? जानें होल्कर स्टेडियम का इतिहास

India ODI Records at Holkar Stadium: भारतीय टीम ने होल्कर स्टेडियम में 5 मुकाबले खेले हैं और तीन बार पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की है.

ind vs nz 3rd odi india vs new zealand head to head in odi cricket at holkar stadium indore rohit sharma virat