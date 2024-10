न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया है. टॉम लेथम की कप्तानी में कीवी टीम ने पुणे टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. मुकाबले के तीसरे दिन (26 अक्टूबर) न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन हरा दिया है. इसके साथ ही उन्होंने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है. भारत में न्यूजीलैंड की यह पहली टेस्ट सीरीज जीत है. वहीं टीम इंडिया 2012 के बाद पहली बार घरेलू टेस्ट सीरीज हारी है. न्यूजीलैंड ने 359 रन का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम 245 रन पर ही सिमट गई.

मिचेल सैंटनर ने लिए 13 विकेट

मिचेल सैंटनर ने पुणे टेस्ट में अपनी फिरकी पर भारतीय बल्लेबाजों को जमकर नचाया. इस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 157 रन देकर 13 विकेट झटके. भारत की पहली पारी में सैंटनर ने 7 विकेट चटकाए थे. इसके बाद उन्होंने रन चेज में भी टीम इंडिया को लगातार झटके देते हुए 6 विकेट निकाले. सैंटनर किसी एक टेस्ट मैच में दो 5 विकेट हॉल लेने वाले दूसरे कीवी स्पिनर बने हैं. उनसे पहले डेनियल विटोरी ने दो बार यह कारनामा किया था.

New Zealand take an unassailable 2-0 lead as India lose their first Test series at home since 2012.#WTC25 | #INDvNZ 📝: https://t.co/Kl7qRDguyN pic.twitter.com/ASXLeqArG7