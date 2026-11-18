IND vs NZ 1st Test Pitch Report: बेसिन रिजर्व में पिच पर घास, तेज हवाएं और ठंडा मौसम बल्लेबाजों की मुश्किल बढ़ा सकते हैं.

IND vs NZ 1st Test Pitch Weather Playing-11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे और टी-20 सीरीज के बाद अब टेस्ट क्रिकेट का रोमांच शुरू होने जा रहा है. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (19 नवंबर) से वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जाएगा. मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक, सुबह 3:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 3 बजे होगा.

भारतीय टीम ने सीमित ओवरों की सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की धरती पर चुनौती बिल्कुल अलग होने वाली है. बल्लेबाजों को यहां सिर्फ तेज गेंदबाजों का ही नहीं, बल्कि हवा और मौसम का भी सामना करना पड़ेगा. मैच से पहले पिच को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उससे साफ है कि शुरुआती दो दिन गेंदबाजों के लिए काफी अहम हो सकते हैं.

घास वाली पिच पर तेज गेंदबाजों को मिलेगी मदद

वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व मैदान की पिच इस समय चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है. पिच क्यूरेटर टॉम डेवी के मुताबिक, पहले दिन विकेट पर करीब 15 मिलीमीटर हरी घास छोड़ी जाएगी. इसका मतलब है कि पिच पर तेज गेंदबाजों को अच्छी गति और उछाल मिल सकता है. नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट मिलने की संभावना भी रहेगी. ऐसे में बल्लेबाजों के लिए शुरुआती ओवर काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं.

न्यूजीलैंड के गेंदबाज घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. हालांकि, पिच पर घास देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि पूरे मैच में बल्लेबाजी मुश्किल ही रहेगी. जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा और विकेट पर घास कम होगी, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो सकता है. बेसिन रिजर्व में पहली पारी का औसत स्कोर करीब 313 रन है.

Different eras of Indian cricket have graced this ground. The challenge remains timeless 🤍 🎥 The Basin Reserve is ready to serve 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙏𝙚𝙨𝙩 𝙤𝙛 𝙜𝙧𝙞𝙩 🏟️ ⌛ #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/dsxDtOMB8t — BCCI (@BCCI) November 18, 2026

तेज हवाएं बढ़ाएंगी गेंदबाजों की ताकत

वेलिंग्टन की पहचान यहां चलने वाली तेज हवाओं के लिए भी है. मैदान पर दोनों छोर से आने वाली हवाएं गेंद की दिशा और मूवमेंट को प्रभावित कर सकती हैं. तेज गेंदबाजों को इससे स्विंग हासिल करने में मदद मिल सकती है. खासकर जब आसमान में बादल हों और हवा में नमी मौजूद हो, तब बल्लेबाजों के लिए गेंद को समझना और भी मुश्किल हो जाता है.

यही वजह है कि इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी जैसे गेंदबाजों पर खास नजर रहेगी. बुमराह की टेस्ट टीम में वापसी भी भारत के लिए अहम है. कप्तान शुभमन गिल के सामने तेज गेंदबाजों के सही संयोजन को चुनने की चुनौती होगी.

🗣️ 𝙄𝙩 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙩𝙤𝙪𝙧 𝙞𝙛 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙏𝙚𝙨𝙩 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 #TeamIndia Captain Shubman Gill on the determination to continue the good work in New Zealand 🙌 #NZvIND | @ShubmanGill https://t.co/JZ8lFlceHz — BCCI (@BCCI) November 17, 2026

कैसा रहेगा वेलिंग्टन का मौसम?

मौसम की बात करें तो पहले टेस्ट के शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा बारिश की आशंका नहीं है. 19 नवंबर को आसमान में बादल रहने के साथ धूप निकलने का भी अनुमान है. तापमान करीब 11 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. अगले दिन भी मौसम काफी हद तक साफ रहने की उम्मीद है.

21 नवंबर यानी तीसरे दिन बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. चौथे दिन मौसम फिर बेहतर हो सकता है, जबकि पांचवें दिन बादल और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं. हालांकि, वेलिंग्टन का मौसम तेजी से बदलता है.

बेसिन रिजर्व में भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं

इस मैदान पर टीम इंडिया का पुराना रिकॉर्ड भी चिंता बढ़ाने वाला है. भारत ने बेसिन रिजर्व में अब तक 8 टेस्ट मैच खेले हैं. इनमें सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली, जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और 2 टेस्ट ड्रॉ रहे. भारत को यहां आखिरी जीत करीब 58 साल पहले 1968 में मिली थी. साल 2020 में खेले गए पिछले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया था.

WTC पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड टॉप पर, भारत कहां?

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से ये सीरीज भारत के लिए बहुत अहम है. फिलहाल अंक तालिका में न्यूजीलैंड ने पहला स्थान हासिल किया हुआ है. टीम ने अब तक खेले 6 मुकाबलों में से 4 में जीत दर्ज की है, जबकि 1 मैच में उसे हार मिली और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा. इस प्रदर्शन के साथ न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत 72.22 है.

भारतीय टीम अंक तालिका में चौथे पायदान पर है. टीम इंडिया ने मौजूदा सर्कल में अब तक 11 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से 5 में जीत हासिल की, 4 में हार का सामना करना पड़ा और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे. भारत का जीत प्रतिशत 51.52 है. अंक तालिका में न्यूजीलैंड के बाद दक्षिण अफ्रीका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर काबिज है.

बुमराह की वापसी से भारत को उम्मीद

इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की वापसी भारतीय गेंदबाजी के लिए अहम मानी जा रही है. उनके साथ सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और अन्य तेज गेंदबाजों के विकल्प भी टीम के पास हैं. शुभमन गिल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि भारत चार तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकता है.

Time to set those early morning alarms! 🤍 🏟️ The Basin Reserve, Wellington ⏰ 3.30 AM IST 💻 https://t.co/DTi7UzPc4R 📱 Official BCCI App #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/6m6JWGXMgw — BCCI (@BCCI) November 18, 2026

भारतीय टेस्ट स्क्वॉड- शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, अंशुल कंबोज, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, आकाश दीप, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड टेस्ट स्क्वॉड- टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, जैकब डफी, मैट हैनरी, विल यंग, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), काइल जैमीसन, ग्लेन फिलिप्स, ब्लेयर टिकनर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, रचिन रवींद्र, नेथन स्मिथ.

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