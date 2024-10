भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है. आज 19 अक्टूबर को इस मैच के चौथे दिन का खेल हो रहा है. वहीं टीम इंडिया के लिए सरफराज खान ने दमदार शतक जड़ दिया है. हालांकि भारतीय टीम पहले पारी में सिर्फ 46 रनों पर ढेर हो गई थी. लेकिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में गजब की वापसी की है और खबर लिखने तक सिर्फ 75 रन पीछे है. वहीं सरफराज के इस शतक ने टीम इंडिया के लिए मुकाबला जिंदा रखा है. इसके साथ ही सरफराज ने अपने देश के लिए पहला शतक भी जड़ दिया है और इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सरफराज खान ने दमदार पारी खेली है और टीम इंडिया की उम्मीदें अभी भी बरकरार कर दी हैं. पहले पारी में 46 रनों पर ढेर होने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया एक पारी से मुकाबला गंवा देगा. लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी दूसरी पारी में वापसी की और मुकाबले को जिंदा रखा है. टीम के लिए सरफराज खान ने दमदार शतक जड़ा है. इतना ही नहीं इस मैच में शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं. इससे पहले रचिन रवींद्र ने शतक लगाया था.

MAIDEN TEST CENTURY BY SARFARAZ KHAN...!!! 🌟



- India were behind by a mountain, Sarfaraz stood up and took the responsibility, what a blistering innings in the context of the game. The Sarfaraz show has kicked off in international cricket! 🙇‍♂️🔥 pic.twitter.com/09ji04vz2B