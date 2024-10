टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सिर्फ 1 रन से अपना सातवां टेस्ट शतक चूक गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में पंत 99 रन पर आउट हो गए. पंत जब सेंचुरी से एक रन दूर थे, तभी कीवी टीम के कप्तान टॉम लेथम ने विलियम ओरूर्क को अटैक पर वापस बुलाया. उनकी यह रणनीति काम कर गई. पंत बाहर की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को अपने विकेटों पर खेल बैठे. उनके आउट होते ही एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया. पंत अपने टेस्ट करियर में सातवीं बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए हैं.

An unfortunate end to a blistering knock from Rishabh Pant.



The #TeamIndia batter departs for 99(105) 👏👏



