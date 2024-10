टीम इंडिया के स्टार विकेटीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 99 रनोंकी दमदार पारी खेली. हालांकि वो अपने शतक से चूक गए, लेकिन उनकी ये पारी सालों साल याद की जाएगी. एक बुरे वक्त में टीम के लिए 99 रन बनाना और एक लंबी साझेदारी निभाना काफी काबिले तारीफ है. लेकिन खास बात ये है कि पंत ने अपनी 99 रनों की पारी में एक ऐसा छक्का मारा, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए हैं. इतना ही नहीं ग्लेन फिलिप्स भी दंग रह गए. पंत ने 107 मीटर लंबा छक्का जड़ा था, जो स्टेडियम के बाहर चला गया. वहीं अब उस छक्के का वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है.

99 रनों के फेर में फंसे पंत

स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 105 गेंदों में 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से 99 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक-रेट 94.29 का रहा. हालांकि वो 99 रनों की फेर में फंस गए और अपने शतक से चूक गए. लेकिन उनकी ये पारी टीम के लिए काफी अहम साबित हुई और टीम ने मैच में शानदार वापसी की है. पंत ने अपनी इस पारी से एक ऐसी शॉट छक्का जड़ा है, जिसे देखने के बाद सभी हैरान रह गए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने गेंद को मैदान के बाहर ही पहुंचा दिया.

पंत का छक्का देख हैरान हुए फिलिप्स

गौरतलब है कि भारतीय टीम की 86वें ओवर की तीसरी गेंद पर टिम साउदी के खिलाफ ऋषभ पंत ने 107 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया और गेंद भी मैदान के ऊपर चली गई. साउदी के खिलाफ पंत की शॉट और इतना लंबा छक्का देखकर कीवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स भी दंग रह गए हैं. वहीं फिलिप्स के रिएक्शन का फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

टीम इंडिया ने बनाई बढ़त

टीम इंडिया ने 46 रनों पर ऑलआउट होने के बाद अपनी दूसरी पारी में दमदार वापसी की है. कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 402 रन बना दिए थे और काफी बड़ी बढ़त बना ली थी, जिसके बाद टीम इंडिया का एक पारी से हारना संभव लग रहा था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अपनी दूसरी पारी में भारत ने चौथे दिन के टी ब्रेक तक 82 रनों की बढ़त बना ली है. सरफराज खान ने 150 रन बनाए, इसके अलावा पंत 99, विराट कोहली 70 और रोहित शर्मा 52 रन बना सकें.

REACTION BY PHILLIPS WHEN PANT HIT THE SIX OUT OF THE STADIUM 🔥 pic.twitter.com/KM2kyXKOEb