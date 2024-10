भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच बुधवार 16 अक्टूबर को खेला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है. लेकिन बारिश ने खलल डाल दी है, जिसकी वजह से लंच ब्रेक तक बिना टॉस के समय बीत गया है. इस बीच स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल का बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैंटीन को लेकर इमोशनल नजर आए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

बीसीसीआई ने केएल राहुल की एक वीडियो अपने अधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर की है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल एम. चिन्नास्वामी की कैंटीन को लेकर बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "यहां हर बार आना मेरे लिए बहुत खास होता है. अपने घरेलु मैदान पर आना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद खास पल होगा और अगल आप वहां पले-बड़े हों. आपने अपने घरेलु मैदान पर बहुत सारा क्रिकेट खेला हो, तो ये आपके लिए खास लम्हा बन जाता है."

