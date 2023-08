Ind vs IRE T20 Series: आयरलैंड के लिए रवाना हुई युवा टीम इंडिया, जानें क्या है सीरीज का पूरा शेड्यूल

Ind vs Ire T20 Series का पहला मैच 18 अगस्त को खेला जाएगा. दौरे में टीम इंडिया के हेड कोच समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया है, क्योंकि टीम इस सीरीज के बाद एशिया कप जैसे अहम टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी.

डीएनए हिंदी: वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की टी20 सीरीज में करारी हार हुई है और कैरेबियाई खिलाड़ियों ने बता दिया है कि वो टी20 के असली बॉस हैं. वहीं अब भारतीय टीम आयरलैंड दौरे पर रवाना हो गई है. सबसे अहम बात यह है कि टीम में दिग्गज गेंदबाज जस्प्रीत बुमराह की वापसी हो गई है. टीम के हेड कोच समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जिसके चलते टीम की कमान बुमरा हो सौंपी गई हैं.

बता दें कि बुमराह लंबे वक्त बाद चोट से उबर कर टीम में वापसी कर रहे हैं, जिसके चलते इस आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान सबकी नजर जसप्रीत बुमराह पर रहेगी. बुमराह का प्रदर्शन भारत के लिए एशिया कप और विश्व कप 2023 दोनों ही लिहाज से अहम होने वाला है. इसके अलावा इस टीम में आईपीएल में धमाल मचाने वाले रिंकू सिंह को भी मौका दिया गया है.

यह भी पढ़ें- पिछले 5 ODI World Cup में सिर्फ एक बार मिला नंबर 4 का भरोसेमंद बल्लेबाज

BCCI ने शेयर की तस्वीरें

युवा जोश से भरी भारतीय टीम की रवानगी को लेकर बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कप्तान बुमराह के साथ ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा नजर आ रहे हैं. बता देंकि भारतीय टीम आयरलैंड के दौरे पर 3 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी. सीरीज का पहला मैच 18 अगस्त को खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- आजादी के बाद भारत को मिली पहली जीत, चेन्नई में टूट गया था अंग्रेजों का घमंड

क्या है सीरीज का शेड्यूल

Ind vs IRE : 18 अगस्त, शुक्रवार, भारतीय समयानुसार

Ind vs IRE : 20 अगस्त, रविवार,भारतीय समयानुसार

Ind vs IRE : 23 अगस्त, बुधवार, भारतीय समयानुसार

कब और कहां देख सकते हैं मैच

बता दें कि भारत आयरलैंड सीरीज के सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होंगे. भारत और आयरलैंड के बीच मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर की जाएगी. वहीं आप स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर भी मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में देख पाएंगे.

यह भी पढ़ें- अर्शदीप की गेंद ने पूरन को दिया गहरा जख्म, देखें कैसा हुआ हाल

ये हैं दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारतीय टीम: जसप्रीत बुमराह (C), रुतुराज गायकवाड़ (VC), यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन (WC), जितेश शर्मा (WC), शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, अवेश खान.

आयरलैंड टीम: एंड्रयू बालबर्नी, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, पॉल स्टर्लिंग (C), गैरेथ डेलानी, कर्टिस कैंपर, जॉर्ज डॉकरेल, फिओन हैंड, लोर्कन टकर (WC), मार्क अडायर, जोशुआ लिटिल, बैरी मैक्कार्थी, थियो वैन वोर्कोम, बेंजामिन व्हाइट, क्रेग यंग.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.