IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, शुरुआती दो टेस्ट से विराट कोहली हुए बाहर, जानिए वजह

डीएनए हिंदी: भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है. टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली पहले दो टेस्ट मैचों के लिए बाहर हो गए हैं. दोनों टीमों के बीच पांच टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज का पहला मैच 25 जनवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा. बीसीसीआई ने शुरुआती दो टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया था. हालांकि विराट के बाहर होने के बाद टीम को एक अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए टीम विराट के रिप्लेसमेंट का जल्द ऐलान भी करेगी.

निजी कारणों के चलते विराट हुए बाहर

विराट कोहली ने व्यक्तिगत कारणों से शुरुआती दो टेस्ट मैचों में अपना नाम वापस ले लिया है. विराट ने बीसीसीआई से पहले दो टेस्ट मैचों से अपना नाम वापस लेने के लिए अनुरोध किया था. हालांकि विराट ने कप्तान रोहित शर्मा, टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं से भी बात की थी. इसके बाद बीसीसीआई मे उनके इस फैसला का पूरा सम्मान किया और बोर्ड और टीम प्रबंधन ने स्टार बल्लेबाज को अपना समर्थन दिया है.

Virat Kohli withdraws from first two Tests against England citing personal reasons.



