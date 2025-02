भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच को टीम इंडिया ने 4 विकेट से अपने नाम कर लिया और सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. लेकिन इस मैच के दौरान बीसीसीआई की खूब बेईज्जती हो गई. दरअसल, मैच की दूसरी पारी यानी टीम इंडिया की पारी के दौरान फ्लड लाइट बंद हो गई थी. इसकी वजह से करीब आधा घंटा मैच को रोकना पड़ा था. इस बीत ओडिशा सरकार ने राज्य क्रिकेट संघ को नोटिस जारी किया है. आइए जानते हैं कि सरकार ने नोटिस में क्या लिखा है.

ओडिशा सरकार ने संघ से मांगा जवाब

फ्लडलाइट के बंद होने से राज्य सरकार काफी गंभीर है. खेल निदेशक सिद्धार्थ दास ने इस मामले में क्रिकेट संघ से 10 दिनों में जवाब मांगा है, जिसके लिए एक नोटिस जारी की गई है. नोटिस में लिखा, "9 फरवरी को कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दूसरे वनडे मैच में एक फ्लड लाइट बंद हो गई थी. इसकी वजह से करीब 30 मिनट तक खेल रोकना पड़ा था, जिससे खिलाड़ी और फैंस दोनों को ही परेशानी हुई थी."

The State Government of Odisha has sent a show cause notice to the Secretary of Odisha Cricket Association after the floodlights went off during the second ODI yesterday....#INDVENG pic.twitter.com/NLVd4vg7JB