भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली गई थी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने सीरीज 4-1 से जीत ली है. वहीं अब भारत और इंग्लैंज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है, जिसका पहला मुकाबला 6 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा. इस मैच के लिए टीम इंडिया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत तक सभी नागपुर पहुंच गए हैं. कई खिलाड़ियों की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

वनडे सीरीज के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच 6 फरवरी को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के लिए बीती रात यानी रविवार 2 फरवरी को कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल समेत अन्य खिलाड़ी नागपुर पहुंच गए हैं. नागपुर में खिलाड़ियों का काफी जोरदार स्वागत हुआ है. इतना ही नहीं एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को देखने के लिए काफी भीड़ भी उमड़ी थी. जहां विराट कोहली का नाम जोरो-शोरो से लिया गया.

#WATCH | Maharashtra: Indian Captain Rohit Sharma, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill and others arrive at Nagpur airport for the 1st ODI match against England, on 6th February.



India clinched the five-match T20 series 4-1 against England. pic.twitter.com/4vQjLfdDtH