James Anderson ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने इकलौते तेज गेंदबाज

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में एक इतिहास रच दिया है. भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच की पहली पारी में एंडरसन ने 2 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने भारत के खिलाफ इतिहास रचा है. एंडरसन ने कुलदीप यादव के विकेट के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. इतना ही नहीं वो दुनिया में ऐसा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं और ऐसे तीसरे गेंदबाज बने हैं.

यह भी पढ़ें- तीसरे दिन फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं आएं कप्तान Rohit Sharma, जानें वजह

भारत के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में जेम्स एंडरसन ने कुलदीप यादव के विकेट से टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट पूरे कर लिए हैं. टेस्ट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज भी बन गए हैं. इसके साथ ही दुनिया में ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज भी बने हैं. इससे पहले टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न ने लिए है. ये दोनों गेंदबाज स्पिनर है, जिसके बाद एंडरसन ऐसा करने वाले पहले पेसर बने हैं.

1877 - First match happened in Test cricket.



2024 - James Anderson becomes the first pacer to complete 700 wickets in Test cricket.



History in Dharmasala. 🐐 pic.twitter.com/mywG75j7PN