IND vs ENG 5th Test Playing 11: गिल ने खेला बड़ा दांव, बुमराह की जगह इस प्लेयर को मौका; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

IND vs ENG 5th Test Playing 11: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. पांच मैचों की इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 31 जुलाई से ओवल में खेला जाएगा. मेजबान इंग्लैंड 2-1 से आगे है और इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा, जबकि भारत के पास सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराने का यह आखिरी मौका होगा.

इंग्लैंड को भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट से पहले काफी तगड़ा झटका है. कप्तान बेन स्टोक्स खुद ही ओवल टेस्ट से बाहर हो गए हैं. स्टोक्स ने इस सीरीज में अब तक काफी दमदार प्रदर्शन किया था. अब चाहे वो गेंद से हो या बल्ल से. स्टोक्स लगातार शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे. ऐसे में उनके बाहर होने से टीम को उनकी कमी जरूर खलेगी. चाहे वो कप्तानी में हो या गेंदबाजी और या बल्लेबाजी. उनकी जगह टीम में जैबक बेथेल को मौका मिला है. बेथेल भी बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी कर लेते हैं. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बेन स्टोक्स की गैर-मैजूदगी में ओली पोप को कप्तानी दी है. हालांकि टीम में जो रूट जैसा दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल है. लेकिन बोर्ड ने ओली पोप को कप्तानी सौंपी है. हालांकि रूट के पास कप्तानी का अनुभव भी है. अब देखना ये है कि क्या ओली पोप की कप्तानी में टीम कैसा प्रदर्शन करती है.

ओवल टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप (कप्तान), जो रूट, हैरी ब्रूक, जैकब बेथेल, जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, जैमी ओवरटन और जोश टंग.

