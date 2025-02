भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच पुणे के स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय टीम ने अपने प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव किए हैं. भारत कगो तीसरे टी20 मैच में हार का सामना करना बड़ा था.

भारत के प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप और रिंकू की वापसी हुई है. वही शिवम दूबे लंबे समय में टीम में वापस आ रहे हैं. जबकि टीम इंडिया से मोहम्मद शमी, ध्रुव जुरेल और वाशिंगटन सुंदर बाहर हो गए है.

1 मैच बाद ही बाहर हो गए मोहम्मद शमी

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 436 दिन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी. उनको इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अर्शदीप सिंह की जगह खेलने का मौका मिला था. लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे.

