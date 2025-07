IND vs ENG: मोहम्मद सिराज पर ICC ने क्यों लगाया मैच फीस का 15% फाइन, लॉर्ड्स में बड़ी गलती कर बैठे तेज गेंदबाज

IND vs ENG: भारत और इग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर आईसीसी ने बड़ा फाइन लगाया है. आईसीसी ने सिराज पर मैच फीस का 15 प्रतिशत का जुर्माना लगाया है. दरअसल सिराज ने पहली पारी में 2 विकेट झटके और दूसरी पारी में भी उनके खाते में दो विकेट आए. दूसरी इंनिंग में उन्होंने भारत को पहली सफलता दिलाई और इंग्लैंड पर दवाब बनाना शुरू कर दिया. सिराज ने बेन डकेत को आउट करने पर तुरंत अनुचित हरकत भी कर दी.

ICC की आचार्य संहिता का उल्लंघन

सिराज के इस सेलीब्रेशन से नाराज आईसीसी ने उन पर मैच फीस का 15 परसेंट का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना उस अपराध पर लगा है, जिसमें “बल्लेबाज को आउट करने के बाद अनुचित भाषा का प्रयोग करना” या असहमति प्रकट करना का दोषी पाया गया हो. तेज गेंदबाज ने जुर्माना स्वीकार कर लिया है और अब कोई औपचारिक सुनवाई नहीं होगी. सिराज को आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन का दोषी पाया गया है. सिराज का यह आक्रामक रवैया आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 का उल्लंघन था.



