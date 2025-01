भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के शुरुआती दो मैच टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिए हैं और सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई हुई है. इस सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 28 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा. अगर टीम इंडिया इस मैच को अपने नाम कर लेती है, तो वो सीरीज भी जीत लेगी. इसी वजह से इंग्लिश प्लेयर भी इस मुकाबले को हर हाल में अपने नाम करना चाहेंगे और सीरीज भी बचाने की कोशिश करेंगे. लेकिन इस बीच बीसीसीआई ने अपने अधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल नजर आ रहे हैं. दरअसल, बीसीसीआई ने अक्षर को एक नया रोल दिया है. आइए जानते हैं कि वो रोल क्या है.

अक्षर को बीसीसीआई ने दिया अहम रोल

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के अपने अधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप अक्षर पटेल की देख सकते हैं. दरअसल, बीसीसीआई ने अक्षर को टीम इंडिया की ब्लॉगिंग का जिम्मा सौंपा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि अक्षर ने कहा, "गुड मॉर्निंग, तुम्हारे भाई को आज कुछ हटकर मौका मिला है, कुछ नया रोल मिला है. मुझे ब्लॉगिंग करने का मौका मिला है. आज बापू ब्लॉग करेंगे." उसके बाद आप वीडियो में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और टीम इंडिया के अन्य सदस्यीय को देख सकते हैं.

