भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 304 रन बनाए हैं. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने काफी शानदार शुरुआत की है. कप्तान रोहित शर्मा ने काफी विस्फोटक पारी खेली है. उन्होंने पावरप्ले में ही तीन शानदार से छक्के लगाए, जिसके बाद उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है. इतना ही नहीं रोहित शर्मा इस मामले में दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने क्रिस गेल के महारिकॉर्ड को तोड़ भी है. आइए जानते हैं कि किस मामले में रोहित ने गेल को पछाड़ा है.

इस मामले में बने दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने शुरुआती 10 ओवरों क अंदर कुल 3 छक्के ठोके हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. दरअसल, रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज गए हैं. सबसे ज्यादा छक्के पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने 351 छक्के लगाए हैं. वहीं अब रोहित शर्मा 332 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

"Unfit and Out of form Rohit Sharma"🥶🔥

